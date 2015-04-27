Başkent’te Trafik Kazası

Başkent’te direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi şoförü, tünel içinde virajı alamayınca duvara çarptı. Taksi şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle, tünelde trafik kilitlendi. Mesailerine geç kalmak istemeyen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarından inip, tünelden yürüyerek çıktı.Kaza, saat 07.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akay Tüneli’nden Kızılay istikametine doğru giden ismi öğrenilemeyen sürücü, 06 T 1751 plakalı ticari taksisiyle virajı alamayıp duvara çarptı. Kaza sonucu, içinde yolcu bulunmayan taksinin sürücüsü yaralandı.AMBULANS, SIKIŞAN TRAFİKTE KALDIKazayı gören diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans aracı, tünelde sıkışan trafik nedeniyle yaralı sürücüye ulaşamadı. Bunun üzerine polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak açtı. Ambulansın olay yerine ulaşmasının ardından trafik tekrar kapatıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.VATANDAŞLAR, TÜNELDEN YÜRÜYEREK ÇIKTIBazı vatandaşlar, işyerlerindeki mesailerine yetişebilmek için, toplu taşıma araçlarından inip tünelden yürüyerek çıktı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.