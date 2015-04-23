Başkent’te Göçük

Başkent’te 6 katlı bir binanın önündeki beton perdede meydana gelen göçük paniğe neden oldu. Çatlaklar oluşan 6 katlı bina boşaltıldı.Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın önündeki beton perdede sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Binanın ön kısmında çatlaklar oluşması üzerine 19 dairenin bulunduğu apartman boşaltıldı. İş makineleri ile beton perdenin önüne toprak yığılarak önlem alındı. Bina sakinleri ise bir an önce önlem alınmasını isteyerek yetkilileri göreve çağırdı.