Barınakta Köpek Saldırısı: 2 Yaralı

Antalya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde zincirlerini kıran saldırgan pitbull ve dogo cinsi iki köpek biri kadın iki bakıcıyı yaraladı.Kepez ilçesinde bulunan Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde 23 Nisan Perşembe günü köpek barınağında zincirini kıran dogo cinsi köpeğin zincirini bağlamak isteyen ve 7 yıldır barınakta çalışan görevli Bilal Yüksel, köpeğin saldırısına uğradı. Yüksel’i dogo sürükleyerek, bağlı durumda bulunan pitbull cinsi köpeğin önüne sürükledi. İki köpeğin saldırısından kurtulamayan Yüksel yardım çığlıkları atmaya başladı. Yüksel’in yardımına iki çocuk annesi 34 yaşındaki Hatice Büyük koştu. 2 yıldır barınakta çalışan Büyük’de köpeklerin saldırısına uğradı. İki bakıcı köpeklerin saldırısı altında ağır yaralandı. İki bakıcı diğer görevlilerin yardıma gelmesiyle köpeklerin elinden alınabildi. Bilal Yüksel sol ayağı, omzu ve kollarından, Hatice Büyük sol kolu, kalçası sol ayağından ısırıldı Bakıcılar, hayvan ambulansıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hatice Büyük tedavisinin ardından taburcu edilirken, ayaklarından ağır yaralanan Bilal Yüksel, İntaniye Servisi’nde gözetim altına alındı. Yüksel, ayağını oynatamadığı ve sini kaybı yaşadığı belirtildi.Barınakta hayvan bakıcısı olarak çalıştığını dile getiren Büyük, “O gün hayvanların tedavisini yaptım. Arkadaşımın birisi, Bilal Yüksel’in köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi. Arkadaşımı iki köpek ortaya almış parçalıyorlardı. 5 dakikada daha gitmesem arkadaşım muhtemelen şuan yaşamıyordu. Gözümü kararttım girdim. Çok yardım istedim kimse gelmedi. Gücüm yetmedi ayırmaya. Sağ baldırımdan ısırdı. 12 yara izi bıraktı. Parmağımda his kaybı oluştu.Kendi çabalarımla kurtuldum ve hayvan ambulansı ile hastaneye götürüldük” dedi.Hayvan taşınan ambulansla hastaneye yetiştirildiklerini kaydeden Büyük, “Arkadaşım intaniye servisinde yatıyor. Tüm işlerimizi yapamaz hale geldim. O barınakta iki yıldır hizmet veriyorum ama hiçbir yetkili bize ziyarete gelmedi” diye konuştu.Arkadaşının o gün boşta gezen köpeği bağlamak için alana girdiğini ve saldırıya uğradığını hatırlatan Büyük, “Dogo iki yıl önce barınağa gelmişti. Saldırgandılar zaten. Köpeklerin aşıları yok. İş güvenliği ihmali var. Koruyucu kıyafet, şok cihazı olmalıydı. Bu durumları çok yaşıyoruz. Bir hayvanseverim iki kedim ve köpeğim var. Şuan korkuyorum. Uzun bir süre barınağa dönemem herhalde” ifadelerine yer verdi.