Baraj Gölünde Mahsur Kaldılar

Muş’un Bulanık ilçesindeki Alparslan 1 Baraj gölünde tekneyle balık avlarken mahsur kalan 4 kişi, 5 saat sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Balık avlamak için Alparslan 1 Barajına açılan 4 vatandaş, tekneleri arızalanınca gölün ortasında kaldı. Rüzgarlı hava nedeniyle tekneleri sürüklenen vatandaşlar, gölün ortasındaki bir adaya çıkarak telefonla akrabalarını ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nden ekip istedi. Bölgeye giden iki AFAD ekibi, botla adada mahsur kalan vatandaşları alarak kıyıya getirdi. Kurtarma çalışmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AFAD Müdürü İbrahim Tanış, öğle saatlerinde jandarmadan ihbar aldıklarını ve bölgeye iki ekip yönlendirdiklerini belirterek “Bölgeye giden ekiplerimiz, 4 kişinin göl ortasında bir adada mahsur kaldığını tespit etti. İki botla adadan alınan vatandaşlar kıyıya getirildi. Adada yaklaşık 5 saat mahsur kalan vatandaşların yapılan sağlık kontrollerinde bir olumsuzlukla karşılaşılmadı” dedi.