Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde balkondan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Esra Karuç (15), kendi oturduğu binanın 5. katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kızın düştüğünü gören mahalle sakinleri 112 Acil sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. 112 Acil ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.