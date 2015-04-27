Balkondan Atlamak İsteyen Şahsı Polis Kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde intihar etmek için evinin balkonuna çıkan şahıs, bir polis memuru tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Camivasat Mahallesi İnönü Caddesi 9. Sokak’ta bulunan evinin balkonuna çıkan M.A. (49), 3. kattan atlamaya kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Balkonun tırabzanlarına tırmanan şahıs için tedbir alındı. Polis bir yandan çevrede güvenlik tedbiri alırken, bir ekip de evine girerek ikna etmek için M.A. ile konuşmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika uğraştan sonra balkona gelen bir polis memuru, sigara verme bahanesiyle balkonun korkuluğunda oturan M.A.’yı kucaklayarak içeri çekti. Polisin bu atik ve zamanında hareketi takdir topladı. M.A, daha sonra ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü.