Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık köyünde bahçelerinden domates toplayan anne ve kızına komşularının köpeği saldırdı.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık köyünde bahçelerinden domates toplayan anne ve kızına komşularının köpeği saldırdı.
Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık köyünde ikamet eden 63 yaşındaki Mürsel Ekiz, 41 yaşındaki kızı Gülizar Ekiz ile bahçelerinde bulunan domatesleri toplarken biranda komşularına ait olan köpek saldırdı. Annesine köpeğin saldırdığını gören Gülizar Ekiz de annesinin üzerine kapanarak annesini köpek saldırısından korumaya çalışırken omzundan yaralandı. Anne Mürsel Ekiz bacağından ve omzundan yaralanırken kızı Gülizar Ekiz ise omzundan yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Anne Mürsel Ekiz’in bacağına altı dikiş atılırken, 15 gün de iş göremez raporu verildi.
Eşi ve kızına köpek saldırması sonrasında feryat eden 67 yaşındaki Nihat Ekiz ise, "Komşumuzu defalarca köpeği konusunda uyarmamıza rağmen bizi dinlemedi" dedi. Ekiz, “Ben komşu olarak bir çok kez ikaz ettim. Bak burada kapı komşusuyuz köpeğinize sahip çıkın dedim. Başımıza bu olay geldi halen geldi bize kafa tuttu. Bildiğiniz yere şikayet edin. Elinizden geleni arkanıza koymayın dedi. Devlet ne derse biz ona razıyız dedik. Biz sonuna kadar da şikayetçiyiz. Çocuk gitse ne olacaktı. Köylüler de köpeğin sahibini kaç defa uyardı ama bizi dinlemedi” diye konuştu.