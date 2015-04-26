Aydın’da Özel Helikopter Zorunlu İniş Yaptı: 4 Yaralı

Aydın’ın Karacasu ilçesi yakınlarında Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun da içinde bulunduğu özel helikopter zorunlu iniş yaptı. Kazada helikopterdeki 7 kişiden 4’ü yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pilot ile birlikte 7 kişinin bulunduğu Bell- 430 tipi helikopter, Yenice Mahallesi’ndeki Sırma Su Tesisleri pistine iniş yapacağı sırada motor kısmında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bölgedeki araziye zorunlu iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında yere sert bir şekilde çarpması sonucu helikopterde bulunan 7 kişiden 4’ü hafif şekilde yaralandı.Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile eşi Zühal Zorlu’nun yara almadığı kazada yaralanan Beyin Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın, eşi Nurcan Aydın ve Ayşe Nilgün Aydın ve Nurhan Karabacak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Yaralılardan Beyin Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ve Ayşe Nilgün Aydın, ayakta kontrol edilerek taburcu edildi. Prof. Aydın’ın talebi üzerine eşi Nurcan Aydın ve Nurhan Karabacak Nazilli’deki ilk tedavilerinin ardından hava yoluyla İstanbul’a sevk edilmek üzere Denizli Çardak Havaalanı’na gönderildi.Aydın Valisi Erol Ayyıldız, helikopterin teknik arıza sonrası zorunlu iniş yaptığı bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek, helikopterde aralarında Ahmet Zorlu’nun da bulunduğu 7 kişinin olduğunu söyledi. Ayyıldız, helikopterdekilerin eşleriyle Zorlu Grubu’na ait su tesislerine kontrole gittiklerini öğrendiklerini kaydetti.Nazilli Devlet Hastanesi’nde sevk edilen dört kişiyi görüntülemek isteyen gazeteciler, güvenlik engeliyle karşılaştı. Gazeteciler görüntü alabilmek için uğraş verdiği sırada Beyin Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın, eşi Nurcan Aydın ve Ayşe Nilgün Aydın ve Nurhan Karabacak farklı bir kapıdan çıkarılarak karayoluyla Denizli’ye doğru yola çıktı.