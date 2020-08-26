Av sırasında tüfek kazayla ateş aldı, 14 yaşındaki çocuk öldü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan bir çocuk, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ürgüp İlçesine bağlı Şahinefendi köyü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşları ile ava çıkan 14 yaşındaki E.C.K. tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzere olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk ambulansla kaldırıldığı İncesu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddialara göre dinlenmek için bir ağacın gölgesinde oturduğu esnada yanlarındaki köpeğin ağaca yaslanmış tüfeği düşürmesi üzerine tüfeğin ateşlendiği öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.