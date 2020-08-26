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Av sırasında tüfek kazayla ateş aldı, 14 yaşındaki çocuk öldü
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan bir çocuk, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Asayiş 26.08.2020, 22:11 27.08.2020, 00:27
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan bir çocuk, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
İddialara göre dinlenmek için bir ağacın gölgesinde oturduğu esnada yanlarındaki köpeğin ağaca yaslanmış tüfeği düşürmesi üzerine tüfeğin ateşlendiği öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.