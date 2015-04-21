Arkadaşının Arabasıyla Kaza Yaptı

Ankara’nın Kazan ilçesinde arkadaşından kısa bir süreliğine ödünç aldığı otomobille kaza yapan şahıs yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Aydın Koçak isimli şahıs, bir arkadaşından "Biraz işim var, 15 dakika sonra getireceğim" diyerek otomobilini ödünç aldı. Otomobille Kurtboğazı Barajına giden Aydın Koçak, Kazan’a dönerken ilçe merkezine yaklaşık 1 kilometre kala iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve refüje devrildi. 30 metre sürüklenen araç taklalar atarak ters döndü. Devrilmenin etkisiyle otomobilin arka sağ tekerleği yerinden çıkarak 20 metre ileriye savruldu. Kazada otomobilin LPG tankı yerinden çıktı ve gaz sızıntısı meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye duruma müdahale etti ve tedbir aldı.Kazada yaralanan sürücü Aydın Koçak, 112 sağlık görevlileri tarafından Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.Kazayı duymasının ardından olay yerine gelen otomobilin sahibi Mehmet Ali Küçükyılmaz otomobilini arkadaşına kısa bir süreliğine verdiğini belirterek, "Arkadaşım az işim var 15 dakika sonra getireceğim demişti bana. Böyle olacağını bilemezdik tabii. Ne yapalım cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu.Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.