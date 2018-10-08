Arazideki kavga cinayetle bitti

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre kasabasında gece saatlerinde boş bir arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre Kasabasında Emrullah T. ile Ahmet S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Ahmet S.’nin yanındaki bıçakla Emrullah T.’yi bıçaklayarak öldürdü.

25 yaşındaki Emrullah T.’den haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda Emrullah T.’nin cansız bedeni boş bir arazide bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonrasında katil zanlısı Ahmet S. yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 11:49