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Arama kararı olan 2 kişi Acıgöl'de yakalandı

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından haklarında hapis cezası olan 2 kişiyi yakaladı.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:25
Arama kararı olan 2 kişi Acıgöl'de yakalandı
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Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından haklarında hapis cezası olan 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası olan 1 kişiyi ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 28.12.2017 09:49
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