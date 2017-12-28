Arama kararı olan 2 kişi Acıgöl'de yakalandı

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından haklarında hapis cezası olan 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası olan 1 kişiyi ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.