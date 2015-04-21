Araç Yandı İtfaiye Baktı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yanan otomobili söndürmeye gelen itfaiye ekipleri suyu bir türlü açamadı.Yerköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde otomobil yangını vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, hareket halinde olan otomobil birden alev aldı. Sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede geldi. Ancak el freni çekilmeyen otomobil hareket etmeye başladı. Sürücü hareket eden aracı arka tampondan çekerek durdurmaya çalıştı. Bu sırada hortumu açan itfaiye ekipleri bir türlü suyu açamayınca otomobilde alevler daha da yükseldi. Görüntüyü kaydeden ve yangını izleyen vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine ’suyu aç’ diye tepki gösterdi.İlk açılan hortumdan su verilemeyince ekipler ikinci hortumu açarak yangına müdahale etti. Sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan görüntü çok sayıda tıklandı.