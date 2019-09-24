Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Nevşehir’de 2 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturma kapsamında Nevşehir’de 2 polis gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlük yapıldığına dair yapılan operasyon kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.