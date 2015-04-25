‘Altın Vuruş’ Ölüm Getirdi

Edirne’de, 8 gündür kayıp olan bir kişi, ‘altın vuruş’ olarak tabir edilen aşırı dozda uyuşturucu kullanımının ardından arkadaşının evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, baba Mustafa K. 18 Nisan 2015 tarihinde Edirne Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek evli olan oğlu Furkan K.’nın (28), iki önce saat 16.00 sıralarından iş yerlerinden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını bildirerek, oğlunun bulunması yönünde talebi olduğunu belirtti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Medrese Alibey Mahallesi Ayşekadın Cami Sokak Meriç 6 apartmanı çevresinde yaşayan vatandaşların da daireden ‘koku’ geliyor ihbarlarını da değerlendirerek Furkan K.’nın orada olma ihtimali üzerine daireye gitti. Kayıp durumunda bulunan Furkan K.’nın birlikte sık sık zaman geçirdiği İrfan A.’nın Medrese Alibey Mahallesi Ayşekadın Cami Sokak Meriç 6 B Blok Daire 4’taki evine Savcılıktan alınan özel izinle giren emniyet güçleri, Furkan K.’nın cesediyle karşılaştı.EVDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ BULUNDUPolis ekipleri tarafından söz konusu evde yapılan incelemelerde, Furkan K.’nın aşırı dozda uyuşturucu aldığı ve evde uyuşturucu kullanımı için düzeneklerin olduğu tespit edildi. Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve 8 gündür kayıp durumunda bulunan Furkan K.’nın, aşırı dozda uyuşturucu kullanımından öldüğü ve cesedinin 1 haftaya aşkın bir süre evde olduğu öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Furkan K.’nın cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.8 ay önce İstanbul’da bulunan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde (AMATEM) uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen Furkan K.’nın sık sık 42 yaşındaki arkadaşı İrfan A.’nın evine gittiği öğrenildi.’ÖLÜM’ EVİNİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDIPolis ekipleri, soruşturma kapsamında ikamette oturan Furkan K.’nın 42 yaşındaki arkadaşı İrfan A.’yı gözaltına aldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan İrfan A., olay sabahı birlikte enjektör ile eroin aldıklarını daha sonra Furkan’ın komaya girdiğini söyledi. Korktuğu için arkadaşını evde bırakıp kaçtığını anlatan İrfan A., "Akşam tekrar eve gelip kontrol ettiğimde ölmüştü. Ben de korktuğum için kapıyı üzerine kilitleyip kaçtım. Kimseye de bir şey söyleyemedim" dedi.Edirne Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne götürülen İrfan A., tamamlanan işlemlerinin ardından arkadaşını ölüme terk edip kaçtığı gerekçesi ve ’taksirle ölüme sebebiyet vermek’ iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.