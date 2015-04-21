Altı Ay Önce Ölen Suriyelinin Cenazesi Kobani’ye Götürüldü

Konya’nın Ereğli ilçesinde, altı ay önce karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Suriyeli 16 yaşındaki Ferhad Şeyho’nun cenazesi, ailesinin isteği üzerine Meydanbaşı mezarlığından çıkarılarak Kobani’ye (Ayn el Arap) götürüldü.Edinilen bilgiye göre, 2014 yılının Ekim ayında ailesi ile birlikte tarım işçisi olarak Ereğli’ye gelen Suriyeli Ferhad Şeyho, çalıştığı tarlada bulunan çadırda kalmak için tenekede ateş yakarak ısınmak istedikleri sırada sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Ereğli İlçesi Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Günay’ın refakat ederek Meydanbaşı Mezarlığına defnedilen Suriyeli genç, ailesinin isteği üzerine mezarından çıkarıldı. Ferhat Şeyho’nun cenazesi defnedilmek üzere Kobani’nin Birarap köyüne götürüldü. Cenazenin başında bulunan Omar Şeyho, cenazeyi alarak Kobani’ye götüreceklerini söyledi. Ferhat Şeyho’nun 6 aylık bir bebeğinin de Konya’da öldüğünü söyleyen Omar Şeyho, bebeğin cenazesini götürmeyeceklerini belirtti. Adana’da oturduklarını 3 ay sonra Kobani’ye gideceklerini kaydeden Omar Şeyho, tüm akrabalarının Kobani’de olduğunu ifade etti.Baba Abdulkadir Şeyho da, sınırın kapalı olması nedeniyle giriş çıkışlarda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Geçen yıl soğan çapasında çalıştıklarını söyleyen baba Abdülkadir Şeyho, havanın soğuk olması nedeniyle kaldıkları çadırlarda kömür yaktıklarını ve Ferhad’ın da zehirlenerek öldüğünü söyledi. Suriye’de savaş ortamının bitme noktasına geldiğini söyleyen baba Şeyho, geçen yıl Kobani’de kimsemiz yoktu şimdi akrabalarımız hep Kobani’ye taşındı, biz de cenazemizi alarak oraya gideceğiz” dedi.Alınan izinle görevli ekipler tarafından çıkarılan cenaze, Kobani’ye götürüldü.