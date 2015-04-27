Alanya’da Kurşunlama: 2 Yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir türkü evinin sahibi ve solisti silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgi göre olay, dün gece geç saatlerde Çarşı Mahallesi İskele Caddesi’nde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı türkü evine giren M.Ş.C. (35), mekan sahibi A.E (45) ile solist R.V’ye kurşun yağdırdı. Olayda A.E iki diz kapağının altından, solist R.V sol bacağından yaralandı. Zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışmalara başladı.Polisin firari M.Ş.C’yi aradığı bildirilirken, zanlının sosyal paylaşım sitesindeki profiline ‘Ölüm var hacı’ yazılı bir fotoğraf yerleştirdiği dikkat çekti.