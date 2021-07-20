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Acemi kasaplar iş başında
Nevşehir’de her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.
Asayiş 20.07.2021, 10:19 20.07.2021, 12:45
Nevşehir’de her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde kurban keserken yaralanan acemi kasap, "Kurban keserken oldu. Bıçağı elimizden kaçırdık. Sıkıntı yok çok şükür. Bayağı kurban kestim ama bu defa sanırım kendimizi kestik” dedi.
Nevşehir’de kurban kesimi sırasında 27 acemi kasabın hastaneye müracaat ettiği öğrenildi.