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3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs İstanbul’da yakalandı.
Asayiş 12.12.2019, 23:10
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs İstanbul’da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen S.S.’nin İstanbul’da mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.
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