Kanal D’nin yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin gönlünde taht kuran fenomen dizisi Arka Sokaklardan kötü haber alınmıştı. Dizi sağlık nedenlerinden ara vermişti

Yapımını Erler Film’in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası vermek zorunda kalmıştı. Sayın Türker İnanoğlu’na hastalığı sebebiyle kendisine acil şifalar dileriz.

Arka Sokaklar Yeni Bölüm 23 Aralık 2022 Cuma günkü yayın akışında da nulunmuyor. Fenomen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

İşte Kanal D Yayın Akışı - 23 Aralık 2022

07:00 Küçük Ağa TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI

11:00 Camdaki Kız TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Aşk ve Umut YENİ BÖLÜM

17:00 Hicran YENİ BÖLÜM

18:30 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Jurassic World Jurassic World

22:30 Jurassic World TEKRAR

00:45 Yerli Dizi TEKRAR

02:45 Gelinim Mutfakta TEKRAR

05:00 Kavak Yelleri TEKRAR