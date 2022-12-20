Kanal D’nin yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin gönlünde taht kuran fenomen dizisi Arka Sokaklardan kötü haber alınmıştı. Dizi sağlık nedenlerinden ara vermişti
Yapımını Erler Film’in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası vermek zorunda kalmıştı. Sayın Türker İnanoğlu’na hastalığı sebebiyle kendisine acil şifalar dileriz.
Arka Sokaklar Yeni Bölüm 23 Aralık 2022 Cuma günkü yayın akışında da nulunmuyor. Fenomen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.
İşte Kanal D Yayın Akışı - 23 Aralık 2022
07:00 Küçük Ağa TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI
11:00 Camdaki Kız TEKRAR
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Aşk ve Umut YENİ BÖLÜM
17:00 Hicran YENİ BÖLÜM
18:30 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Jurassic World Jurassic World
22:30 Jurassic World TEKRAR
00:45 Yerli Dizi TEKRAR
02:45 Gelinim Mutfakta TEKRAR
05:00 Kavak Yelleri TEKRAR