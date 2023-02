All in one bilgisayar, bilgisayar kasasına gerekliliği ortadan kaldıran tasarımlardır. Yenilikçi tasarıma sahip olan bu modeller, bilgisayarın önemli donanım parçalarını monitörde bir araya getiren bir tasarıma sahip.

Özellikle daha az yer kaplayan forma sahip olması ve kablo karışıklığına son vermesi açısında fazlasıyla kullanışlı olarak değerlendirilir. Monitör bilgisayar olarak da adlandırılan all in one bilgisayar modelleri geniş ekran boyutlarına sahiptir.

Form olarak laptop formatına yakın tasarımda olurken modern ve şık bir görüntüye sahiptir. Masaüstü bilgisayar ile dizüstü bilgisayar tasarımlarını bir araya getiren all in one bilgisayarın dokunmatik ekran özellikleri de bulunuyor. Fazla parça içermemesi sayesinde de kolaylıkla bir yerden farklı bir yere taşınmaya da elverişli tasarımlardır.

All In One Bilgisayar Özellikleri Nelerdir?

All in one bilgisayar https://www.atombilisim.com.tr/kategori/all-in-one-bilgisayar modelleri sessiz çalışma özelliği ile dikkat çeker. Önemli donanım parçalarının tek bir noktada toplayan tasarım yalnız mouse ve klavyeye ihtiyaç duyulur. Kablosuz klavye ve mouse kullanıldığında ise kablo kullanım oranını da en minimal seviyeye indirgemek mümkündür. Ayrıca DVD ve BlueRay cihazları da destekleyen all in one bilgisayar modelleri ev, ofis gibi çalışma alanları için uygunluk oluşturur. All in one bilgisayarlar Turbox ve Asus marka seçenekleri ile Atom Bilişim online satış noktasında bulunuyor.

All In One Bilgisayar Alırken Nelere Dikkat Edilir?

All in one bilgisayar seçerken öncelikle hangi amaç için kullanılacağının ve ihtiyaçların tespit edilmesi gerekir. Bu adımın ardından modellerin incelenmesi daha doğru olur. Photoshop gibi grafik ve kurgu çalışmalarının gerçekleştirilmesi için ekran çözünürlüğü ve ekran boyutuna dikkat edilir. İstatiksel programlar ve yüksek performans gerektiren çalışmalar için işlemcisinden ekran kartına kadar çalışma hızını etkileyecek ayrıntılar dikkate alınır.

Ayrıca donanım parçalarının yanı sıra ekran özellikleri ve performansı kadar fiyat da seçim esnasında önemli olan noktalardır. All in one bilgisayar modellerinde de diğer bilgisayarlarda olduğu gibi sahip olduğu özelliklere göre tasarım ve fiyat farklılığı bulunur. Bu noktada önemli olan ise performans açısından ihtiyaca karşılık verebilecek etkide özellikleri barındıran modelleri tercih etmektir.

