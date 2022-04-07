Kampanya Koşulları:

Sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma* sürecini tamamlayan yeni**Akbanklılar faydalanabilir.

Kampanya sadece Akbank Mobil üzerinden gerçekleşecek olan müşteri edinimlerinde geçerli olup Akbank Mobil ve İnternet Şube üzerinden tamamlanacak başvurular için geçerlidir, Şubelerimizden edinimlerde geçerli değildir***.

Kredi başvurusu "Akbanklı Ol" süreci sırasında ya da süreç tamamlandıktan sonra Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kampanyaya katılanlar, Akbanklı olduktan sonraki takip eden 5 gün içinde %0 faizli krediye başvurabilir.

Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan Akbanklılar, belge işlemlerini tamamlanıp evrakları bankamıza ulaştıktan sonraki takip eden 5 gün içerisinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilir.

Söz konusu kredi talepleri bankamız tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır. Onaylanan kredi, Akbank Mobil veya İnternet Şube üzerinden kullanılabilir.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 7.500 TL, maksimum vade ise 12 aydır. Kampanya kapsamında alınacak olan masraf yalnızca kredi tahsis ücreti olup kredi tutarının %0,5’i + BSMV’dir.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi, bireysel müşteriler faydalanabilir. Kullanılabilecek kredi türü ise ihtiyaç kredisidir.

Her yeni Akbanklı kampanyadan sadece bir kere yararlanabilir.

Kredi koşullarını içeren örnek ödeme planı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Gözden kaçırmayın CarrefourSA 2022 Ramazan Kolisi İçeriği ve Fiyatı