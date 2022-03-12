Değerli ziyaretçimiz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret
etmektesiniz. Haber50 - Türkiye'den son dakika gelişmeleri olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri
sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz.
Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda https://www.haber50.com alan adını beyaz listeye
almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi
için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.