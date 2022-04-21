Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu.

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Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin değerlendirmeleri ile belli oldu. Soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk edeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Malatya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Son hava durumu raporuna göre sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 21 NİSAN 2022 Adana hava durumu tahminleri.