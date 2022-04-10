A101 market açılış kapanış saati araştırmaların odak noktası oluyor. Peki, a101 saat kaçta açılıyor? İşte a101 çalışma saatleri…

A101 marketler zinciri bugün aktüel ürünleri ile tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Marketin aktüel ürünleri her hafta tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hal böyle olunca sabah saatlerinden itibaren ise A101 market açılış kapanış saati araştırmaların odak noktası oluyor. Peki, a101 saat kaçta açılıyor? İşte a101 çalışma saatleri…

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 Mağaza Çalışma Saatleri

Hizmet saatlerimiz aşağıdaki gibidir:

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 - 21.30

Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.

A101 Kapıda uygulamamızdan ve a101.com.tr'den ise haftanın 7 günü 24 saat sipariş verilebilmektedir.

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A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

A101, her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

A101 SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

A101, akşam 21.30'de kapanmaktadır.

A101 HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

A101, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 09.00 ile 21.30 arası hizmet vermektedir.

2021 sonu itibariyle 11.000’in üzerinde mağazasıyla Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren A101 Türkiye’nin en yaygın zinciri olmasının yanı sıra 61.000’den fazla çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2021 Raporu’na göre, Dünya’nın en hızlı büyüyen ilk 10 perakende şirketi arasındaki %100 yerli sermayeli tek Türk şirketi olup, listede 6.sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan A101; müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunarken, müşterilerinin tercihini iş modelinin merkezine koyarak, gerekli denetim, kalite ve tedarik standartlarını geçen ürünlerden yalnızca müşteri memnuniyetini sağlayan ürünlere raflarında yer vermektedir.

13 yıllık tecrübesiyle müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla ilişkilerini güven üzerine kuran A101, yenilikçi ve dinamik yapısıyla perakende sektörünün öncüsü olmaya devam etmektedir.

SAYILAR VE ÖDÜLLERLE A101

SAP Kalite Ödülleri 2021’de Bulut Dönüşümü dalında Büyük Ödül sahibi

Dünyanın en hızlı büyüyen altıncı perakende şirketi (Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2021 Raporu)

Dünyada Instagram’da en çok beğenilen ikinci perakende markası (SocialBakers 1 Ocak-19 Kasım 2020 verileri)

Zincir Marketler Kategorisinde Altın ödül sahibi (Social Media Awards Turkey 2020)

Dünyanın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi (Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2019 ve 2020 Raporları)

Türkiye’nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde toplam 11.000’den fazla market ile 2015-2016-2017 yıllarında:

Türkiye’de en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye’de en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye’de en çok engelli çalıştıran şirketi

2019 yılının Türkiye’de en çok kadın çalıştıran şirketi

1200'den fazla ürün çeşidi ile %99'un üzerinde hane penetrasyonu

5 milyondan fazla indirmeye sahip A101 Kapıda mobil uygulaması ile Türkiye’de her ilde aynı gün adrese teslimat