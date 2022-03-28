Türkiye'nin en büyük toptan perakende alışveriş mağazalarından birisi olan A101'de 31 Mart 2022 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.
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Türkiye'nin en büyük toptan perakende alışveriş mağazalarından birisi olan A101'de 31 Mart 2022 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftada A101 marketlere gelecek ürünler kısa süre içerisinde Türkiye'de gündem oldu. Peki müşterilerin beğenisine sunulacak bu haftanın yeni ürünleri neler? İşte detaylar..
A101 31 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda müşterileri aşağıda yer alan ürünler bekliyor.
- 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 579,95
- Ayakkabı Dolabı 449,95
- Vakumlu Poşet Seti 3 lü 39,95
- Melodi Çubuk Blender 219
- Mekanik Silindirik Termosifon 1699
- Hİ Level Full HD Android Smart Led TV 3799
- Sinder Promise Dikiş Makinesi 1199
- Aprilla Digital Banyo Baskülü 89,95
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