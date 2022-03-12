Türkiye'nin en büyük toptan perakende alışveriş mağazalarından birisi olan A101'de 17 Mart 2022 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftada A101 marketlere gelecek ürünler kısa süre içerisinde Türkiye'de gündem oldu. Peki müşterilerin beğenisine sunulacak bu haftanın yeni ürünleri neler? İşte detaylar..
A101 17 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda müşterileri aşağıda yer alan ürünler bekliyor.
Yeni haftada A101 marketlere Elton 32" Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2.399 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Diğer yandan telefon beklentileri A101 tarafından karşılık buldu. Yeni haftada Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL fiyatıyla A101 marketlerde olacak.