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A HABER FREKANSLAR
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SD YAYIN DIGITURK: 32. kanal
D-SMART: 35. kanal
KABLO TV: 56. kanal
TÜRKSAT UYDUSU: 12053 MHz, S.RATE: 27500, FEC: 5/6, POL: H (YATAY)
HD YAYIN DIGITURK: 332. kanal
KABLO TV: 8. kanal
TÜRKSAT UYDUSU: 12053 MHz, S.RATE: 27500, FEC: 5/6, POL: H (YATAY)
A HABER AVRUPA: TÜRKSAT UYDUSU: 11883 Mhz, Vertical-Dikey, SR 4800, FEC5/6
AHABER RADYO Frekanslar ADANA YÜREĞİR: 97.8
ADIYAMAN MERKEZ: 97.0
ANKARA MERKEZ: 99.7
ANTALYA ALANYA: 102.0
ANTALYA MERKEZ: 102.0
AYDIN MERKEZ: 94.5
BALIKESİR MERKEZ: 106.8
BİLECİK BOZÜYÜK: 98.2
BURSA MERKEZ: 88.8
ÇANAKKALE MERKEZ: 88.8
DİYARBAKIR MERKEZ: 90.0
EDİRNE MERKEZ: 104.3
GAZİANTEP MERKEZ: 88.8
İSTANBUL MERKEZ: 90.2
İSTANBUL MERKEZ: 88.8
İZMİR MERKEZ: 95.2
İZMİR ÇEŞME: 88.3
İZMİR MERKEZ: 104.3
KOCAELİ MERKEZ: 88.8
MALATYA MERKEZ: 104.3
MANİSA MERKEZ: 92.2
MUĞLA MERKEZ: 93.7
MUĞLA BODRUM: 96.5
MUĞLA GÖCEK: 90.5
MUĞLA MARMARİS: 90.3
NİĞDE MERKEZ: 99.9
ŞANLI URFA MERKEZ: 100.2
TEKİRDAĞ MERKEZ: 104.4
TEKİRDAĞ MERKEZ: 101.7
TOKAT MERKEZ: 104.0
UŞAK MERKEZ: 105.0
YOZGAT MERKEZ: 94.2