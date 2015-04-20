Zonçeb Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Valiliği Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı (ZONÇEB) toplantısı Muharrem Akdemir Başkanlığında Özel İdare Meclis toplantı salonunda yapıldı.Zonguldak Valiliği Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı (ZONÇEB) toplantısına, Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş ve Belediye Başkanları katıldı. 10 maddeden oluşan Olağan toplantı gündemi saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Gündemin 3. Maddesi olan Birlik Tüzüğünde yer almayan Bütçe Kesin hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi maddesinin birlik tüzüğüne eklenmesinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.Gündemin 4. Maddesi Birliğin 2014 yılı Gelir ve gider kesin hesabının görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda gündemin 4,5,6,7 ve 8. Maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.