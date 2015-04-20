Saltukova Belediye Başkanı Güneş Üç Aylar İle İlgili Mesaj Yayımladı

Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş 3 Ayların başlaması ile ilgili bir mesaj yayımladı.Başkan Güneş mesajında; “Cenâb-ı Hakk (c.c.) biz mü’minler için rahmeti, feyiz ve bereketi bol olan günler ve aylar halk etmiştir. Nasıl ki haftanın günleri arasında Cuma günü faziletli bir gün ise, “üç aylar” olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek aylardır. Zira Receb ayı girince; Peygamberimiz (s.a.v.): “Allahım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl! Bizi Ramazan’a ulaştır” diye dua ederdi.Allah’ü Teâlâ Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allah’ü Teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların af oldu” der. Allah’ü Te âlâ Nuh Aleyhisselam’ı Receb’de gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretmişti.Bu duygu ve düşüncelerle mübarek üç ayların Beldemiz halkına, Ülkemiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ederim” dedi.