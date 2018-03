Milli İttifak Adaylarından Zgc ‘Ye Ziyaret

Milli İttifak Zonguldak Milletvekili adayları ve teşkilat yöneticileri ZGC’yi ziyaret etti.Yedi haziran genel seçimleri öncesi milli ittifak yaparak seçimlere giren Saadet Partisi (SP)adayı Yusuf Çetin ve ikinci sıra adayı Büyük Birlik Partisi (BBP) Ahmet Çolak seçim çalışmaları çerçevesinde ZGC‘yi ziyaret etti.Yapılan ziyarette BBP merkez ilçe başkanı Turgut Günay ve Kozlu ilçe (BBP)başkanı Yaşar Kaya‘ da hazır bulundu. Yedi haziran genel seçimleri öncesi yaptıkları milli ittifak ile bilgilendirmelerde bulunan milletvekili adayı Yusuf Çetin şunları söyledi:“Bugün ilimizin en önemli ve en köklü kurumu olan Zonguldak Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ediyoruz. Cemiyetin önemini ve konumunu biliyoruz. İli temsil ediyorsunuz. Temsil anlamında hem ilimizde hem de ülkemizde öncü ve lider konumdasınız. Şehrimize basın olarak yaptığını katkılar ve destekler inkar edilemez. Basın gerçekten önemlidir. Yerel basın çok daha önemlidir. Bizler bugün ittifak kurarak seçimlere giriyoruz. Bu ittifak sonucu Zonguldak halkından büyük hoşgörü, ilgi ve alaka gördük. Her gittiğimiz kırsalda veya merkezi yerlerde halkımızın ittifaka büyük teveccühü var.Şehrimizin sorunlarını ve sıkıntılarını anlatıyoruz. Yapılamayanları gündeme getiriyoruz.Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İnşallah yedi haziran seçimlerinde Zonguldak halkı ittifaka gereken desteği verecektir.”Milli ittifakın BBP adayı Ahmet Çolak ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:“Bugün ülke genelinde Saadet ve Büyük Birlik partisi olarak milli ittifak yaparak seçimlere giriyoruz.Bu seçimler çok önemli. Daha önce MHP ile ittifak yapma çaba ve girişimleri vardı. MHP -Saadet ve Büyük Birlik olarak üçlü ittifak oluşumu MHP genel başkanının olumsuz tavrı nedeni ile gerçekleşmedi.Bizler bu konuda her türlü özveriyi gösterdik. Milli İttifak yaparak Saadet ve BBP birleşmesini sağladık.Ülke genelinde sıralamaları gerçekleştirdik. Bugün Saadet ve BBP birleşmesi ile önemli bir sinerji oluştu. Tüm çaba ve gayretlerimizle çalışacağız. İlimizde önemli bir oy alma hedefimiz var. Ülke genelinde iki milyon oyu daha da üst seviyelere çıkartmayı düşünüyoruz. İlimizin sorunlarını biliyoruz. Çözüm bekleyen konular var. Zonguldak ihmal edilmiş bir şehir. Şehrin dinamik konuları gündeme getirilmiyor. Çözüm yerine yeni sıkıntılar oluşturuluyor. Yer altı zenginliğimiz nedense kullanılmama üzerine girişimler var. İşsizlik had safhada. Tüm bunları gittiğimiz her kesime anlatıyoruz.Neler yapılmamış ve neler yapılabiliri tek tek ifade ediyoruz.”Ziyarette ZGC Başkanı Akbıyık konuşmasında “Milli ittifak önemli bir birleşmeye imza atmıştır.Gönül ister ki bu ittifak daha da büyük oluşumlara imza atsın. Birleşmeler tabi ki kolay olmuyor.Ülkemizin önemli siyasi partileri olarak Saadet ve Büyük Birlik partisinin birleşmelerini önemli ve değerli buluyorum. Her iki partide ülkemizin siyasi arenasında uzun yıllardır yer almışlardır.Yedi haziran genel seçimlerinde başarılar dileyerek bugün ki ziyaretiniz için de teşekkür ediyoruz” dedi.Yapılan ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.