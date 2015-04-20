Kdz. Ereğli Emekliler Derneği Çalışmalarını Anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Emekliler Derneği 2. Başkanı ve Köseler Mahallesi Muhtarı Saip Erarslan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Türkiye Emekliler Derneği Kdz. Ereğli Şubesi 2. Başkanı ve Köseler Mahallesi Muhtarı Saip Erarslan derneğin faaliyetleri ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 16 Nisan’da genel merkezde Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in katılımı ile gerçekleşen toplantıya Ereğli şubesini temsilen kendisinin katıldığını belirten Erarslan toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.EMEKLİLERİN EV SAHİBİ YAPILMASIÇalışma Bakanı Faruk Çelik’ten emeklilerin ev sahibi yapılması noktasında talepleri olduğunu dile getiren Erarslan toplantıya ilişkin olarak şu bilgileri verdi, “16 Nisan’ da Çalışma Bakanımız Faruk Çelik isteğimiz üzerine genel merkezimize geldiler. Genel merkezimizde 2 saat arayla konferans salonumuzda tüm emeklilerin meseleleri hakkında emeklilere ne yapılabilir noktasında karşılıklı olarak samimi bir şekilde istişare yapıldı. Şube başkanları bir ev sahibi olamadıklarını söylediler. Yörelerinde ki aldığı bilgileri oraya aktardılar. Genel başkanımızda daha önce bu konular hakkında TOKİ ile anlaşma için 2-3 defa girişimleri olmuş. Faruk Çelik şöyle bir isteği oldu. ’Sayın Bakanım, biz Türkiye’ de yaşayan emekliler olarak, üzerine tapusu olmayan emekliler olarak nasıl bir ev kazandırabiliriz’ noktasında sayın bakanımızdan talepleri oldu. Sayın bakanımız da çok samimi olarak bu konuya yaklaştı. Tabi bizim gözlemlerimiz bu. Kendisi ’Bugün bu taleplerinizi Sayın Başbakanımız ile görüşeceğim. Görüşüp sizlere döneceğim’ dedi. hatta bu akşam gazetesinin 17. sayfasında bizim genel merkezimizde sayın bakanımızın toplantısını gösteren bir beyanatıdır. Beş Milyon tahmin ediyorum 100 bin mi? BAĞ-KUR, Tarım ve SSK emekli aylıklarının düşük olması hasebiyle yüz milyon lira seyyanen zam verildiğini, bu da bir rahatlama, bunun da bir kasadan çıktısı var dedi.”EMEKLİLER SAĞLIK, ULAŞIM VE GIDADAN İNDİRİMLİ FAYDALANIYOR6 Aralık 2012 tarihinde göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları çalışmaları anlatan Erarslan, emeklilerin yararına olacak proje ve çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ereğli’de ki tüm özel sağlık kuruluşları ile dernek üyesi emeklilerin yararlanması için indirim anlaşmaları yaptıklarını belirten Erarslan, ilçeler ve şehirlerarası yolculuklar içinde bir turizm firması ile anlaşma sağladıklarını söyledi.Erarslan, “Emeklilerimize nasıl ucuz seyahat yaptırabiliriz diye bir tane turizm firması ile 1,5 sene oldu. Anlaşma yaptık. Kısa mesafe 5, uzun mesafe 10 TL, tahmin ediyorum bunu yüzdeliğe vurduğumuz zaman 15 ya da 20 ye tekabül ettiğini inanıyorum. Üçüncüsü malum Ereğli’de bizim emekliler birazcık nasıl olsa artık yeme içme vaktimiz düşüncesi ile biraz gıdaya mutfağa düşkündür. Ereğli’ de en büyük marketlerle emekliler adına yüzde 5 indirim imzaladık” dedi.EMEKLİLERE 500 TON KÖMÜR DAĞITILACAKEmeklilere geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda kömür vermeye devam ettiklerini anlatan Erarslan Kandilli’de HEMA’nın kapanması nedeniyle bu yıl Sibirya’dan kömür getirip dağıttıklarını ifade etti. Bu yılda yine Kandilli’de farklı bir şirketle anlaşma yaptıklarını dile getiren Erarslan, “Bu yıl HEMA şirketi kapatınca biz emeklerimizi mağdur etmemek Sibirya’dan lağvarlanmış, kalorisi yüksek, yakıt oranı yüksek bir kömür anlaşması yaptık. Sizin aracılığınızla bunu duyurmak istiyorum. Bu senede Kandilliyle farklı bir şirket adı altında 500 ton kömür anlaşması yapıldı. Emekli ağabeylerimiz, üyelerimiz gerekse Kandilli kömürü gerekse Sibirya kömürüne yazılmak isteyen gelip burada kömürünü alabilir. İlerleyen günlerde dernek başkanımız ve yönetimimiz olarak farklı kuruluşlarla anlaşmalarımız olacak” dedi.EMEKLİLERİN DİLEKÇELERİ ÜCRETSİZ YAZILIYOREmeklilerin gerek adliye ve gerekse diğer devlet kurumları ile olan işlerinde gerekli olan dilekçelerinin yazılması için dernek binasında ki sekreteri görevlendirdiklerini ifade eden Erarslan, dilekçe karşılığında emeklilerden hiçbir bedel alınmadığını dile getirdi. Erarslan, en kısa bir dilekçenin bile arzuhalciler tarafından 25-30 TL karşılığında yazıldığını belirterek amaçlarının dernek binasında emeklilere hizmet vermek olduğunu söyledi.Emeklilere dernek binasına davet eden Erarslan şunları söyledi; “Bizim emekli abilerimiz gelsinler bizimle hasbihal etsinler, çayımızı içsinler, bizi sorgulasınlar bizi tanısınlar. Kesinlikle burada bir evleri var. Mesela emeklilerimizin avukatlık işi olduğu zaman genel merkezimizde iki tane hukukçu avukatımız var. Türkiye genelinde ki tüm şubelerimizin emrinde olan bir avukat. Gelip burada avukatlık işlerini görebiliriz. Hastanelerde işlerini görebiliriz. Her hangi bir şehre gittiğinde oradaki şubelerimizden yardım alarak emeklilerimize yardımcı olabiliriz.”ANKARA’YA EMEKLİLER İÇİN OTELAnkara’da geçtiğimiz yıl temeli atılan otelin bu yıl sonunda bitirileceğini ve emeklilerin burada yarı fiyatına yararlandırılacağını belirten Erarslan, diğer otellerde geceliği 50 TL olan ücretin kendi otellerinde yarı fiyatına, parası olmayanların ise buradan ücretsiz faydalanabileceğini ifade etti. Erarslan, isteyen üyelerin eşleri ve çocukları ile Balıkesir Erdek’teki otellerine gidip yarı fiyatına tatil yapabileceklerini de sözlerine ekledi.EREĞLİ’DE Kİ 24 BİN EMEKLİDEN 5 BİNİ DERNEĞE ÜYEKdz. Ereğli ilçesinde BAĞ-KUR, emekli sandığı, tarım, çiftçi ve SGK olmak üzere 24 bin emekli olduğunu dile getiren Erarslan, bu emeklilerden 5 bininin derneklerine üye olduğunu açıkladı. Erarslan konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “SGK yetkililerinden aldığımız rakamlara göre Ereğli ilçemizde 24 bin emeklimiz var. Bu 24 bin kişi içerisinde BAĞ-KUR, emekli sandığı, tarım, çiftçi ve SGK’lı var. 100 bin nüfuslu metropol sayılabilecek ilçemizde 24 bin emekliden derneğimize 5 bin üyesi bulunmasını ben şahsen kayıp olarak görüyorum. Kendimize de öz eleştiri yapıyoruz. Acaba bizim derneği tanıtamama noktasında bir eksikliğimiz mi var? Yoksa emekli arkadaşlarımızda mı bir duyarsızlık var? Sivil toplum Kuruluşu olarak ne kadar yüksek potansiyele sahip olursak gittiğimiz kuruluşlarda öyle bir itibar görüyoruz. 1970 yılında kurulan derneğimle ben iftihar ediyorum.”