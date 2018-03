Eğitim Denetim Masa Başı Tatbikatı Yapıldı

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan protokol gereği, tüm sağlık kuruluşlarında afetlerde hazırlıklı olmak için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonunda masa başı senaryo tatbikatı yapıldı.Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Aysel Baysal, Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğünde görevli Derya Kayınova, Araştırma Görevlisi Murat Medeni ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yöneticisi Uzman Dr. Mustafa Karadeniz, Hastane Müdürü Rüştü Moğol ve diğer görevliler yapılan masa başı tatbikatına katıldılar.Hastane Acil Planı Eğitim Denetim ve Masa Başı Tatbikatları ile ilgili olarak bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Bilal Cin yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi:"İlimiz Merkez ve İlçelerinde tüm Kamu,Özel ve Tıp merkezlerinde yılda iki defa masa başı senaryo tatbikatı yapılması gerekmektedir.Deprem,sel, heyelan, yangın gibi afetlerin her an herkesin başına geleceğini, örneğin bir deprem olayında sağlık kurumu etkilenmese bile, dışarıdan sağlık kurumlarına bu afetten etkilenen vatandaşların akın ederek yığılmalara sebep olabileceğini yapılan masa başı senaryo tatbikatlarda da geliştirilen senaryo gereği sağlık kurumlarında bu gibi durumlarda yapılacak çalışmalar slayt gösterimi ile çalışan personele anlatılmaktadır. Masa başı senaryo çalışma tatbikatlarında her çalışmada başka bir afet olayı ele alınarak, personellerin bu gibi durumlarda hazırlıklı olması sağlanmaktadır."