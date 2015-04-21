BEÜ - İŞKUR Protokolü İle Üniversitelilere İşbaşında Eğitim

Bülent Ecevit Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında “Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik İşbaşı Eğitim Programı” işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile BEÜ öğrencileri meslekleri ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerinin arttırılmasında isteğe bağlı ya da zorunlu stajlarını İş Kurumunun ‘İşbaşında Eğitim Programı (İEP)’ kapsamında gerçekleştirecekler.BEÜ Rektörlük makamında 21 Nisan Salı günü, Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer ile Türkiye İş Kurumu Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu’nun imzaladığı protokol kapsamında BEÜ’lü öğrencilere, isteğe bağlı ya da zorunlu stajlarında İEP desteği sağlanacak. Programa dâhil olmak isteyen öğrenciler öncelikle İş-Kur’a kayıt yaptıracaklar.BEÜ ve İş-Kur tarafından öğrencilere İEP hakkında bilgilendirilecekleri toplantılar düzenlenecek. Öğrencilerin İEP kapsamında gerçekleştirdikleri stajlarda fiili olarak işe gittikleri gün için katılımcı zaruri giderleri, gerektiği durumlarda iş kazası ve meslek sağlığı ile genel sağlık sigortası primleri İş-Kur tarafından karşılanacak. Protokol kapsamında ayrıca İş-Kur tarafından öğrencilerin meslek yaşamları öncesinde kariyer gelişimine yönelik eğitimler düzenlenecek.İş-Kur İl Müdürü Demirsu, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada Bülent Ecevit Üniversitesi ve İş-Kur’un sürdürdüğü ortak çalışmaların her zaman başarılı sonuçları beraberinde getirdiğini vurguladı. Demirsu, “Rektörümüz İş-Kur’un üniversiteliler için hazırladığı proje ve programlarından Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin de yararlanması için girişimlerde bulunuyor, bizim önerilerimizi destekliyor. Kurumumuzun öğrencilerin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla hazırladığı İEP ile ilgili yaklaşımları da bu yönde oldu. Destekleri dolayısıyla Sayın Rektörümüz başta olmak üzere Üniversitemizin tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi bu programa katılmalarının çok yararlı olacağına inanıyorum” dedi.Rektör Özer, akademik eğitim sürecinde öğrencileri iş ve kariyer yaşamının içine dâhil ederek deneyim kazandırmayı hedeflediklerini belirterek “İş-Kur ile imza altına aldığımız bu programın öğrencileri iş hayatına hazırlaması açısında büyük önem taşıdığına inanıyorum. Mezun olduklarında ellerindeki diplomanın açacağı kapıları ve sahip oldukları yetkinlikleri bilmeleri iş hayatına artı değerden başlamalarını sağlayacak. Bu amaçla İşbaşında Eğitim Programının Üniversitemizde de uygulanmasını planladık. Ben bu projenin başarılı olacağına inanıyorum ve öğrencilerimiz ve Üniversitemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.