Başkan Şahin; “Tapu Tahsis Belge Süreleri 3 Yıl Süreyle Uzatıldı”

Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, Kozlu’da yaşayan vatandaşların tapu sorunlarının çözüleceğini belirtti.Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, Kozlu’da yaşayan vatandaşların tapu sorunlarının çözüleceğini Kozlu Belediyesi tarafından tapu verme işlemlerinin devam ettiğini söyledi. Başkan Şahin açıklamasında şunları söyledi: “Tapu dağıtımıyla ilgili halkımıza verdiğimiz sözlerden olan Belediye taşınmazlarının tapularının verilmesi işlemleri Belediye tarafından hala devam etmektedir. 2981 sayılı yasa kapsamında tapu tahsis belgesi alan vatandaşlarımızın tapu tahsis belge süreleri 3 yıl süreyle uzatılmıştır. Bu anlamda vatandaşlarımızın telaşa kapılmamalarını rica ediyorum. Hazine taşınmazları üzerinde olan, 1999 tarihinden önce zilyetliklerini belgeleyen her vatandaşa da Kadastro ve Tapu Müdürlükleri tarafından tapularının verilecek. Zonguldak’ın tapu ile ilgili sorunları, her parti toplantısında, Bakanların ve Başbakanımızın katıldığı her üst düzey toplantıda, formlarda belirtilerek, Ak Partili Bakanların ve Vekillerimizin bu konudaki duyarlılığı sayesinde Torba Yasa’ya eklenmiştir” dedi.