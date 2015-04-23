23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Törenlerle Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zonguldak Valilik binası önünde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, Milletvekili adayları siyasi parti il temsilcileri okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Zonguldak İl Milli eğitim müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.