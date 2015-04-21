Sorgun’da Öğrenciler Yararına Kermes Düzenlendi

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Çağlayan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına Kermes düzenledi.Sorgun Belediye Kültür Salonunda düzenlenen kermes açılışına Sorgun İlçe Kaymakamı Ali Arslantaş, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Çağlayan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Muammer Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Sorgun İlçe Kaymakamı Ali Arslantaş, eğitim yararına yapılan bu tür yardımların kendilerini çok memnun ettiğini söyledi. Arslantaş ,“Ülkemizde ve Dünya’da eğitim konusunda çok güzel işler yapılıyor. Ülkemizde eğitimde çok ciddi değişiklikler var. Bu tür kermesler sayesinde de eğitim seviyemiz daha da artacak” dedi.Kermeste, gözleme, pasta, tatlı, süs eşyaları, çeyiz eşyaları ve çeşitli el işi örgüleri bulunurken, kermesin 7 gün açık kalacağı bildirildi.