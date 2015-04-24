Sorgun Şehit Bekir Camii Ve Kuran Kursu Temeli Törenle Atıldı

YOZGAT (İHA) Yozgat’ın Sorgun Şehit Bekir Camii ve Kuran Kursu temel atma töreni Cuma Namazının ardından düzenlenen törenle atıldı.Törene İlçe Kaymakamı Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Müftüsü Fikret Ekinci, Yozgat Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Ali Arslantaş, caminin Sorgun’a hayırlı uğurlu olmasını diledi. İlçe Müftüsü Fikret Ekinci ise, Şehit Bekir Camii arsa alanının toplam 500 metrekare alan üzerinde olduğunu, caminin alt katının kuran kursu olacağını kaydetti. Konuşmaların ardından dua edilerek temel atma gerçekleşti.