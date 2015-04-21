Yalova Belediyespor Adım Adım 3. Lige İlerliyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Play-Off Eleme turunun ikinci maçında Yalova Belediyespor rakibi Beykozspor’u 77-56 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekipte Asım 19, Hüseyin 17, Serdar ise 16 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. İstanbul temsilcisinde İsmet 16 sayı kaydederken, Meriç ise 3. periyotun bitmesine 6 dakika 35 saniye kala çifte teknik faul alınca oyun dışında kaldı. Oldukça gergin geçen maçın dördüncü çeyreğinde tribünlerde yaşanan gerginlik saha içerisine de yansıyınca müsabaka 10 dakika durdu.Maça çok iyi başlayan Yalova Belediyespor ilk çeyreği 28-7 önde tamamlarken, devre arasına da 26 sayı farkla 45-19 üstün girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte toparlanan Beykozspor farkı 21 sayıya indirmesine karşın Yalova ekibi son çeyreğe 62-41 önde girdi. Dördüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 9 saniye kala protokol tribününde iki kulüp temsilcileri birbirine girerken bu olay saha içerisine yansıdı. Yaklaşık 10 dakika duran maç kaldığı yerden devam ederken, müsabakayı Yalova Belediyespor 77-56 kazandı ve bir üst turda Çankırı Demirspor’un rakibi oldu.SALON: Yalova 90. YılHAKEMLER: Özkan Talo xxx, Ahmet Tunca Evcil xxxYALOVA BELEDİYESPOR: Serdar xxx 16, Cihan xx 9, Hüseyin xxx 17, Asım xx 19, Canberk xx 9, Mustafa xx 7, Ömer xBEYKOZSPOR: Çağkan x 4, Muhammet xxx 12, İsmet xxx 16, Mustafa xx 6, Emir x 4, Utku xxx 12, Meriç x 11. PERİYOT: 28-7 (Yalova lehine)DEVRE: 45-19 (Yalova lehine)3. PERİYOT: 62-41 (Yalova lehine)5 FAUL ALAN: Meriç (Beykozspor)