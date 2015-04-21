Yaralı Flamingo Tedavi Altına Alındı

Bitlis’te uçamaz halende Van Gölü sahilindeki sazlık alanda bulunan flamingo, Van’da tedavi altına alındı.Bitlis’te Van Gölü sahilindeki sazlık alanda vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan flamingo, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yetkililer ise flamingoyu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge-Van Şube Müdürlüğü yetkililerine, onlarda YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti. YYÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lokman Aslan, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Bitlis ilinde bu yılın ilk flamingosunun geldiğini, yaptıkları ilk muayeneye göre üzerinde herhangi bir saçma bulgusuna rastlanmadığını söyledi. Yorgunluğa bağlı bir rahatsızlığının olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Aslan, “Şu anda flamingonun ilk tedavisi yapılıyor. Bize de şu gösteriyor ki Van’a artık flamingolar gelmeye başladı. Bu flamingonun da tedavisi tamamlandığında onu da tekrardan doğaya kazandıracağız. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yörede yaban hayvanlarına hizmet veren tek birim olduğu için genellikle yaban hayvanları yaralandığı zaman, yada her hangi bir yerde obone kaldığı zaman merkezimize getiriliyor. Bu da şunu gösteriyor bu bölgede algımız ve tedavi merkezimizin faaliyetleri takip edilmekte ve vatandaşlar tarafından da bilinmekte” dedi.