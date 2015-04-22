Tuşba Belediyesi’nden Sinekle Mücadele Çalışması

Van’ın Tuşba Belediyesi, ilçe sınırları genelinde sivrisinekle mücadele çalışması başlattı.Sivrisinekle mücadelede son derece önemli olan göletler ve su birikintilerinin ilaçlanması için çalışmalarını başlatan Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, larvalara karşı hem etkin bir yöntem olan hem de doğayla uyumlu biyolojik larvasit uygulaması ile sivrisineklerin üremesinin önlenmesini hedefleniyor. İlçe sınırları dahilinde kent zararlıları olarak tanımlanan, insanlara rahatsızlık veren ve bazı hastalıkların taşıyıcısı olan sinek, sivrisinek, karasinek larvalarına karşı mücadele başlatan belediye ekipleri, bu zararlıların popülasyonlarını kontrol altında tutmak, bu gibi haşerelerden bulaşabilecek hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve verdikleri fiziksel rahatsızlıkların önüne geçilmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını amaçlıyor.Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ’Tuşba’da sivrisineklerle karasineklere karşı biyolojik mücadele gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kesinlikle çevreyi kirletmeden, kimyasal madde kullanılmadan tamamen biyolojik olarak burada larvasit uygulaması gerçekleştiriyoruz. Tuşba’da daha önce Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu bu alanlar tespit edildikten sonra üniversite ile ortaklaşa ve bu konunun uzmanı olan yüklenici firma ile birlikte alanlarda öncelikle mevcut halinin su numuneleri alındı, sonra biyolojik mücadele yapıldıkça periyodik olarak burada sivrisinek daha larva halindeyken daha uçma evresine gelmeden özellikle önemli ekolojik ortamları olan önemli gen havuzları olan bu sulak alanların hem canlıları korumak hem çevreyi korumak hem de insan sağlığını korumak için Tuşba Belediyesi olarak bu uygulamayı gerçekleştiriyor. Tüm belediyelere örnek olması adına biyolojik mücadelenin başta Doğu Anadolu’da ve tüm Türkiye’de kimyasal mücadeleden vazgeçilmesi gerekir. Afrika ve 3. dünya ülkelerinde uygulanan uygulamaların kesinlikle buralarda uygulanmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü uçkun evrelerdeki mücadelede yapılmış olan tüm masrafların boşa gittiği gibi çevreye çok büyük zarar vermekte. Çünkü verdiğiniz kimyasal; o alanlarda fita ve zooplanktonlara balığa, kurbağaya, kuşa, sürüngenlere ve o tip canlılara geçtikten sonra neticesinde çevre dengesi bozuluyor. Burada insan sağlığı ve çevre sağlığı çok önemlidir. Bizlerde Tuşba Belediyesi olarak hem çevre sağlığı hem insan sağlığı diyoruz ve en önemlisi de biyolojik çeşitliliğin devamı adına bu biyolojik mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Biyolojik mücadelede kullanılan larvasitler sadece hedef canlıyı hedef alarak onlara karşı bir mücadele gerçekleştiriyoruz, Yapılan bu çalışmalarda kesinlikle diğer biyolojik çeşitliliğe zarar vermediği ve bu konuda diğer kimyasal maddelere göre çevreyi en çok koruyan bir yöntem olduğunu tüm bilimsel veriler ortaya koymaktadır. Bizlerde Tuşba Belediyesi olarak ilerde vatandaşlarımızın sivrisinekten rahatsız olmamaları için şimdiden çalışmalarımızı başlatıyoruz ve larva döneminde olan bu alanlarla ilgili çalışmalarda dönem sonuna kadar devam edecek. Bu yapılan çalışmalar sonucunda inşallah daha güvenli ve daha temiz bir çevreye hep birlikte sahip olacağız” dedi.Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Vehbi Akyürek ise, Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak 6 ay süre ile yapılacak bu ilaçlamanın çevreye zarar vermeden uygun ortam ve koşullar üzerine çok çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Gerek üniversite ile gerekse bu çalışmaları yapan firmalarla görüşmeler sağladık. Larvasit ilaçlama ve biyolojik mücadeleye karar verdik. Van’da biyolojik mücadeleyi ilk uygulayan belediye Tuşba Belediyesi’dir. 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren uygulamaya başladık. Çok geniş sulak alanlarımız var. Bu konuda 1 biyolog, 1 teknik ve 8 personelle çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah başarılı olmayı ümit ediyoruz. Daha sağlıklı bir çevre için tüm çalışmalarımız devam ediyor ve edecektir’’ diye konuştu.