Muradiye’de Kar Yağışı

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığında hissedilir derecede azalma olurken, çiçek açan meyve ağaçları da kardan etkilendi. Etkisini sürdüren kar yağışı, her zamanki gibi yine en çok çocukları sevindirdi.