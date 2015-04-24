Faruk Alpaslan’dan Açıklama

AK Parti Van Milletvekili Adayı Faruk Alpaslan, hakkında çıkan haberle ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamalarda bulunan Faruk Alpaslan, “Hakkımda atılan bu iftira ne ilk ne de son olacak. Atılan iftiralarla insanımıza hizmet yolunda her zaman engellemeye çalıştılar. Ancak hiçbir zaman hizmetten vazgeçmedik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Attıkları iftiralarla bizi yıldıracaklarını zannedenler yanılıyorlar. Yüzümüz ak bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yüzü kararacak olanlar ise kirli iftiraları atanlardır. Başkaleliler başta olmak üzere tüm Vanlı hemşehrilerim hizmetin en güzeline layıktır. Hakkımda İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve tutuksuz yargılanan sanık olduğum iddia edildi. Çıkan iddia tamamen asılsızdır. Çünkü halen yargılandığım iddia edilen dava 21 Nisan 2010 tarihinde ‘Atılı suç kanıtlanamadığından, sanığın atılı suçtan beraatine’ hükmü verilerek beraat ile sonuçlanmıştır” dedi.“İFTİRACILARI HİZMETİMİZLE ERİTECEĞİZ”İftiracıların Yargıtay sürecinde de beraat ile kesinleşmiş olan bir davayı malzeme yaparak Başkalelilerin hizmet almasını engellemek istediklerine dikkat çeken Alpaslan, “İftira atan haber sitesi, iftiraları ile kendisini mahkûm etmiştir. Hırs ve ideoloji körlüğü ile sağa sola iftira atanları, güneşin buzu erittiği gibi biz de hizmet odaklı siyaset anlayışımızla eriteceğiz. Artık hiçbir karanlık kişi ve ideoloji, hizmete susamış, insanca yaşamayı hak etmiş insanımızın hizmet almasına engel olamayacak” diye konuştu.Kirli iftiralarıyla karalama kampanyası başlatan haber sitesi hakkında gerekli yasal işlemi de başlatacağını ifade eden Alpaslan, hiç kimsenin yaptığının yanına kar olarak kalmayacağını belirtti.