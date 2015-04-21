Eş Başkanlar Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Van’ın Edremit Belediyesi eş başkanları Sevil Rojbin Çetin ve Abdulkerim Sayan, beraberindeki meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla ilçeye bağlı mahalleri ziyaret etmeye devam ediyor.Eş başkanlar, son iki aylık süre içinde 40 toplantı gerçekleştirerek Edremitlilerin görüş ve önerilerini alıp 2015 yılı çalışma sezonunda acil ihtiyaçları yerinde tespit ediyorlar. Son iki ay içinde Taşkonak, Dönemeç, Mülk, Elmalı, Kardeşler, Köprüler, Andaç, Enginsu, Çayırbaşı ve Köklü mahallelerinde 40 toplantı yaparak vatandaşlarla bir araya gelen eş başkanlar, sorun ve taleplerini dinliyorlar.