Belediye Çalışanlarına Madde Bağımlılığı Semineri

Van’ın İpekyolu Belediyesi, başta zabıta ekipleri olmak üzere çalışanlarına madde bağımlılığı ve önlemleri üzerine eğitim semineri verdi.İpekyolu Belediyesi tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminere başta zabıta ekipleri olmak üzere birçok birim amiri ve çalışanları katıldı. Semineri veren Psikolog Zin Adıyan, madde bağımlılığı, zararları ve toplumsal yansıması konusunda bilgilendirme yaptı. Zabıta birim çalışanlarına özel olarak uyuşturucu maddelerinin ulaşılabilirliği, yasal durumları ve bunlara karşı alınacak önlemlere dikkat çekildi.Belediye çalışanların ardından mahallelerde düzenlenecek seminerlerde, halkın madde bağımlılığı konusunda duyarlılığı ve toplumsal olarak alınacak önlemler konusunda bilinçlendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.