AGD’den Okullar Arası Bilgi Yarışması

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Şuurlu Öğretmenler Derneği Van şubelerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü “Okullar Arası Peygamberimizin (sas) Hayatı Konulu Bilgi Yarışması” yapılan finalle tamamlandı.Zaferler Ortaokulu’nun spor salonunda gerçekleştirilen yarışmada, liseler kategorisinde; Mizancı Murat Anadolu İmam-Hatip, Mesut Özata Anadolu, Vali Haydar Bey, Erciş Tevfik İleri İmam-Hatip, Erciş Sosyal Bilimler, Hüseyin Çelik Anadolu İmam-Hatip, Muradiye Alparslan Anadolu, İpekyolu Öğretmen, Akdamar Gama, Muradiye Nizamettin Aktaş Anadolu liseleri, ortaokullar kategorisinde ise; Zeve, Salih Yıldız, Erciş Pınarlı, Cumhuriyet İmam-Hatip, Zaferler İmam-Hatip, Tunca Uras, Erdemkent, Gürpınar Öveçli, Fevzi Çakmak ortaokulları finalde yarıştılar.Tüm okulların başarılı bir performans sergilediği final yarışındaki liseler kategorisinde İpekyolu Öğretmen Lisesi birinci, Erciş Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Mizancı Murat Anadolu İmam-Hatip Lisesi üçüncü olurken, ortaokullar kategorisinde ise Gürpınar Öveçli Ortaokulu birinci, Zaferler İmam-Hatip Ortaokulu ikinci, Cumhuriyet İmam-Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.Yarışmanın bitmesiyle birlikte yapılan ödül töreninde her iki kategoride birinci olan okulun öğrencilerine çeyrek altın, ikinci olan okulun öğrencilerine gram altın, üçüncü olan okulun öğrencilerine ise 50 TL’lik giysi çeki hediye edildi. Şuurlu Öğretmenler Derneği Van Şube Başkanı Emrullah Kesik, ilerleyen günlerde finale kalan tüm okulları ziyaret edip, yarışmacı öğrencilere çeşitli hediyeler vereceklerini belirtti.Programa katılan ve yarışma sonrası Peygamberimizin (sas) kutlu doğumuyla ilgili bir konuşma yapan İl Müftüsü Nimetullah Arvas da, yarışmada emeği geçen herkese tebriklerini sunarken, yarışmacı öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.