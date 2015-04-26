Uşak’ta En Güzel Buzağı Yarışması Düzenlendi

Uşak’ta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından en güzel buzağı yarışması düzenlendi. Yarışmada ön elemeyi geçen 30-90 günlük 62 buzağının jürinin puanlamasına katılarak birincilik için yarıştı.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yarışmayı Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar ve besicilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da izledi. Yarışmada konuşan Vali Seddar Yavuz ilde 125 bin büyük baş havyan bulunduğunu belirterek, yarışmaların hayvancılıkta verimliliğin artmasına katkı sağladığını söyledi. Dünyadaki, en önemli sorunlardan bir tanesinin beslenme ve gıda sorunu olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Ülkeler beslenme ve gıda konusunda stratejik bir hedef olarak bakmazlarsa sorun yaşamaya devam ederler. Bu nedenle çiftçimizi ve üreticimizi korumalıyız. Daha çok insanımızın bu işle meşgul olmasını sağlamalıyız. Bunu yaparken de uygun teşvikleri ve kaynakları sunmamız lazım. İlimizdeki küçük ve büyükbaş hayvan sayısını daha da yukarıya çekmemiz gerekir. Yapılan yatırımlar ilimizin hızla kalkındığını göstermektedir. Şu anda ilimizde 1 milyar 350 milyon TL’lik bir kamu yatırımı devam etmektedir" dedi.Vali Yavuz, "Hayvancılığı teşvik etmek, üreticiler arasında dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlene bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" Çeşitli ırklardan 62 buzağı, yaşları, genel görünümleri, sağlık durumları, baş, boyun, göz yapıları üzerinden değerlendirilen yarışmada Irk kategorilerinde en yüksek puanı alan Yusuf Acar’ın "Paşa", Coşar Çoban’ın "Gıyasettin" ve Osman Yörük’ün "Şubat" isimli buzağılarının birinci seçildikleri ilan edildi. Birinci seçilen buzağı sahiplerine birer cumhuriyet altını ile 25 çuval yem verildi.