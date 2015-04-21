Tunceli’de Ev Hanımlarına Yönelik Kurslar Düzenleniyor

Tunceli’nin Hozat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ev kadınlarına yönelik açılan kurslara yoğun ilgi var. Kurslara katılan kadınlar, el emeklerinin yeterince satılamamasından şikayet ediyor.Tunceli’nin Hozat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kaymakamlığın da desteğiyle ev hanımlarına yönelik el sanatları ve kilim dokuma kursları düzenleniyor. Kurslara katılan kadınlar, ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri bir yer açılması talebinde bulunuyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan Dilek Çil, "Kursumuz 15 Ekim’de başladı ve devam ediyor. 30 öğrencim var. Burada A’dan Z’ye her şeyi yapıyoruz. Kasnak üzerinde boncuk, keçeden masa örtüsü, patik, tülbent ve örgü gibi. Ürettiğimiz ürünleri festivallerde satıyoruz. Bunun dışında gelen insanlar bakıp alıyorlar. Ev hanımları için ek gelir oluyor. Satışını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Ancak bunların pazarlanacağı bir yer olsa daha iyi olur. Ev hanımları ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunmuş olurlar" dedi.El sanatları kursuna katılan Selma Yavuzer isimli kursiyer, ürünlerinin ellerinde kaldığını belirterek, “Ev hanımları olarak evde sıkıldığımız için bu kurslara katılıyoruz. Ancak ürettiğimiz ürünlerimiz elde kalıyor. Bir kooperatif olsa bunları rahatlıkla satabiliriz. Yine turşu, erişte yapıyoruz ancak bunları da satacak yerimiz yok" dedi.Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden ve ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği kurslardan biri de yöresel kilimlerin yapıldığı kurs. Yaklaşık 15 kadının devam ettiği kursa ilişkin bilgi veren usta öğretici Arzu Kahraman, "Şu anda kursumuzda Tunceli’nin yöresel kilimlerini yapıyoruz. Eski örnekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Ev hanımları bunları satarak aile bütçelerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Kaymakam Bey de destek oluyor ancak bu destekler yeterli değil. Daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Bizim kursta unutulmaya yüz tutmuş kilimler dokunduğu için biraz da önem verilmesini istiyoruz" diye konuştu.Kahraman, kursta yöresel kilimlerin yanı sıra çanta, yastık, yolluk, kilim ve kırlent gibi ürünler ürettiklerini söyledi.Tunceli’nin yöresel kilimleri konusunda usta öğreticilik yaptığını belirten Sercan Tunç, "Şu anda kilim yapıyoruz. Ancak satış konusunda sıkıntılarımız var. Annelerimizin, nenelerimizin marifetini geliştirmek istiyoruz. Kaybolmasın istiyoruz. Bunu yaparken de destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.Kursiyer Cemile Akaltın da ürünlerinin satılamamasından şikayet ederek, emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi.