Tunceli Valisi Kaymak’tan Yeni Rektör İpek’e Ziyaret

Tunceli Valisi Osman Kaymak, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek’i makamında ziyaret etti.Vali Kaymak ve beraberindeki Vali Yardımcısı Olgun Öner, İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Atila Tamer ve İl Emniyet Müdür Vekili Veysel Kılınç ile birlikte Rektör Prof. Dr. İpek’i makamında ziyaret etti. İpek, Vali Kaymak ve beraberindekileri rektörlük girişinde karşıladı. Rektörlük makamına geçen Vali Kaymak ve beraberindekiler yeni rektöre hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ziyaretlerinden ötürü konuklarına teşekkür etti.