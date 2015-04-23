Nazımiyeli Çocuklar 23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Atatürk büstüne çelenk koyulmasının ardından mevsim şartları nedeniyle kapalı spor salonunda gerçekleştirilen törene Nazımiye Kaymakamı Bülent Güven, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar zaman zaman renkli anlara sahne oldu. Nazımiye Anaokulu, Kurtuluş İlkokulu ve Nazımiye Ortaokulu öğrencilerinin çeşitli etkinliklerle renklendirdiği kutlama, vatandaşların ve devlet erkanın, öğrencilerden oluşan folklor ekibindeki davul zurna eşliğindeki halaya dahil olması ile coşkulu bir şekilde son buldu.